با گذشت نزدیک به سه ماه از آغاز درگیریها در غرب آسیا و افزایش بهای انرژی، اقتصاد تایلند با موجی از تورم، کاهش رشد اقتصادی و تعدیل نیرو در بخشهای مختلف روبهرو شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، مرکز تحقیقات کاسیکورن تایلند اعلام کرد نرخ تورم این کشور ممکن است امسال به ۵ تا ۶ درصد برسد؛ موضوعی که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت نفت و گاز در پی تداوم تنشها در غرب آسیا است.
کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند وابستگی شدید تایلند به واردات انرژی از غرب آسیا، صنایع تولیدی این کشور را با افزایش چشمگیر هزینهها مواجه کرده است. به گفته اقتصاددانان، بسیاری از تولیدکنندگان برای جلوگیری از کمبود مواد اولیه، ناچار به خرید کالاها با قیمتهای بالاتر شدهاند.
در همین حال، پیشبینی رشد اقتصادی تایلند نیز از ۱.۹ درصد به ۱.۲ درصد کاهش یافته است. دولت تایلند برای مقابله با رکود و افت قدرت خرید مردم، بستههای محرک اقتصادی و وام اضطراری ۴۰۰ میلیارد باتی را تصویب کرده؛ اقدامی که با انتقاد برخی کارشناسان همراه شده است.
منتقدان میگویند افزایش بدهی عمومی و تزریق گسترده نقدینگی میتواند اقتصاد شکننده تایلند را با خطر تورم بیشتر مواجه کند. در مقابل، برخی فعالان اقتصادی معتقدند این کمکها برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و بنگاههای کوچک ضروری است.
اتحادیه صنایع تایلند اعلام کرده شرکتهای کوچک و متوسط با بحران نقدینگی روبهرو هستند و بسیاری از آنها برای ادامه فعالیت نیازمند حمایت فوری مالیاند. همچنین گزارشها از آغاز موج تعدیل نیرو در برخی شرکتها حکایت دارد.
بخش گردشگری و رستورانداری نیز از افزایش هزینههای سوخت و کاهش سفرهای داخلی آسیب دیده است. فعالان صنعت گردشگری میگویند افزایش هزینه زندگی باعث شده مردم سفرهای غیرضروری را کاهش دهند و برخی شرکتهای گردشگری موقتاً فعالیت خود را متوقف کنند.
انجمن رستورانداران تایلند نیز اعلام کرد هزینههای فعالیت رستورانها به طور متوسط ۵ درصد افزایش یافته و بسیاری از واحدها ناچار به افزایش قیمت غذا شدهاند.
کارشناسان هشدار میدهند در صورت ادامه بحران غرب آسیا و افزایش طولانیمدت قیمت انرژی، اقتصاد تایلند با فشارهای بیشتری در حوزه اشتغال، تولید و مصرف روبهرو خواهد شد.