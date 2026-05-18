مدیر گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول بر رعایت توصیههای ایمنی و بهداشتی برای کاهش اثرات سوء گرد و غبار بر سلامت شهروندان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی افشه با تاکید بر رعایت توصیههای بهداشتی و ایمنی به منظور کاهش اثرات سوء گرد و غبار بر سلامت، گفت: اولین توصیه بهداشتی در زمان آلودگی هوا ماندن در فضای بسته است، برای پیشگیری از ورود گرد و غبار به داخل ساختمان، درها و پنجرهها را ببندید و پردهها را بکشید.
وی بر به حداقل رساندن استفاده از هود و جارو برقی در این شرایط گرد و غبار تاکید کرد و افزود: بهتر است همه شهروندان به ویژه افراد حساس شامل؛ سالمندان، مادران باردار، کودکان و افراد دارای سابقه بیماری قلبی عروقی و تنفسی از منزل خارج نشوند و سایر افراد نیز با استفاده از ماسک مناسب (ffp۲- n۹۵) و در مواقع ضروری خارج شوند و حضور در فضای باز را به حداقل برسانند.
افشه ادامه داد: در صورت عدم دسترسی به ماسکهای استاندارد نظیر N۹۵ و FFP۲ استفاده از ماسکهای جراحی سه لایه مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند تاحدی مانع از ورود ذرات درشت به سیستم تنفسی شود.
مدیر گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول بیان داشت: ورزشکاران در زمان وقوع پدیده گرد و غبار، در فضای باز ورزش نکنند و انجام فعالیتهای ورزشی در سالنها و منازل را به حداقل برسانند.
وی تاکید کرد: حضور در پارکها و پیادهروی در شرایط آلودگی و گرد و غبار صورت نگیرد، چرا که مضرات و خطرات پیادهروی و حضور در پارک در شرایط آلودگی شدید هوا بیش از منافع آن است.
علی افشه میگوید: از تردد توسط خودروهای شخصی تا حد امکان خودداری کرده و در صورت استفاده از خودرو، ضمن استفاده از ماسک مناسب، شیشهها را بالا نگه دارید و از سیستم تهویه مطبوع خودرو استفاده کنید.
وی تصریح کرد: در صورت مواجهه با تنگی نفس و هرگونه ناراحتی قلبی عروقی، سریعا به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی یا بیمارستان مراجعه کنید.
افشه اظهار داشت: افرادی که فعالیت و شغل آنها تولید گرد و غبار میکند سعی کنند در این مدت فعالیت خود را محدود کنید.
وی با بیان اینکه خودداری از انجام فعالیتهایی نظیر قیرکاری، سوزاندن مواد پلاستیکی، آتش زدن لاستیکها، زبالهها و شاخ و برگ درختان، که منجر به افزایش آلایندههای هوا میشوند، اضافه کرد: در شرایط گرد و غبار، استعمال دخانیات به ویژه قلیان به علت حجم دود بسیار زیاد شرایط دشوارتری را برای سیستم قلبی_ریوی افراد سیگاری بوجود میآورد و احتمال بروز حملات قلبی و آلرژیهای حاد تنفسی را به شدت بالا میبرد.
وی در ادامه گفت: توصیه میشود از مغازههایی که مواد غذایی باز و فله مثل خرما، ماست، کلوچه و شیرینی و دیگر مواد غذایی را در خارج از مغازه به صورت رو باز عرضه میکنند هرگز و به خصوص در گرد و غبار خرید نشود.
افشه در پایان بیان کرد: قبل از نگهداری مواد غذایی در یخچال، حتما آنها را بطور کامل بشویید و از فروشندههای دوره گرد، به ویژه در گرد و غبار، غذاهای خیابانی مثل فلافل و سمبوسه خریداری نشود.