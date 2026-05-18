تجمعات شبانه مردم شهرستان بهارستان در حمایت از آرمان‌های خود، به هفتاد و هشتمین شب رسید. شهروندان نسیم‌شهر شامگاه گذشته بار دیگر در میدان هفت‌تیر گرد هم آمدند و با حضور پرشور خود بر استمرار ایستادگی تا تحقق پیروزی نهایی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این اجتماع، با حضور منظم و آرام خود نشان دادند که پایبندی به ارزش‌ها و مطالباتشان همچنان ادامه دارد. این گردهمایی‌های شبانه که اکنون به یک حرکت مستمر مردمی تبدیل شده است، هر شب با حضور اقشار مختلف مردم در میدان هفت‌تیر نسیم‌شهر برگزار می‌شود.

حاضران در این تجمع ضمن اعلام همبستگی و اتحاد، تأکید کردند که مسیر پایداری و مطالبه‌گری را تا دستیابی به اهداف مورد نظر ادامه خواهند داد. حضور پیوسته مردم در این اجتماعات، بیانگر عزم جدی آنان برای تداوم این حرکت مردمی در شب‌های آینده است.