مجمع سراسری دبیران اتحادیه‌ها و دبیران کل انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور از فردا به مدت دو روز با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه گیلان، دکتر ایرج شاکری‌نیا با اعلام این خبر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، این رویداد را نمادی از پویایی و مسئولیت‌پذیری دانشجویان دانست و تصریح کرد: این مجمع با هدف ارتقای شبکه ارتباطی انجمن‌های علمی سراسر کشور و هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی دانشجویی برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان با تأکید بر نقش اثرگذار انجمن‌های علمی دانشجویی در پیشبرد حرکت‌های نوآورانه و علمی دانشگاه‌ها گفت: برگزاری این مجمع در دانشگاه گیلان، فرصتی ارزشمند برای تبادل دانش، تقویت پیوند‌های علمی میان دانشگاه‌های سراسر کشور و بازخوانی وظایف نسل جوان در ساختن آینده‌ای روشن است.

وی تصریح کرد: این گردهمایی ملی با حضور ۱۳۰ دانشجو از ۱۱۰ دانشگاه دولتی ، متشکل از ۱۱۰ دبیرکل انجمن‌های علمی دانشجویی و ۲۰ دبیرکل اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان از همه دبیران اتحادیه‌ها و دبیران کل انجمن‌های علمی دعوت کرد تا با حضور فعال در این گردهمایی، در مسیر تقویت شبکه نخبگانی کشور مشارکت کنند.