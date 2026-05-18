یک اقتصاددان مالزیایی هشدار داد دولت این کشور باید از راهکار‌های کوتاه‌مدت برای مقابله با شوک‌های نفتی عبور کرده و سیاست‌های بلندمدت برای تاب‌آوری اقتصادی اتخاذ کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، سمیرالعریف عثمان استاد دانشگاه فناوری پتروناس مالزی اعلام کرد بحران کنونی در غرب آسیا بار دیگر اهمیت امنیت انرژی را برای کشور‌هایی مانند مالزی آشکار کرده است.

وی با اشاره به تجربه بحران نفتی سال ۱۹۷۳ و تحریم نفتی کشور‌های عربی علیه حامیان رژیم صهیونیستی گفت: داشتن منابع نفتی به‌تنهایی کافی نیست، بلکه نحوه مدیریت، کنترل و امنیت زنجیره تأمین انرژی اهمیت اساسی دارد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد حدود ۴۰ درصد واردات نفت خام مالزی از تنگه هرمز عبور می‌کند و هرگونه اختلال در این مسیر می‌تواند این کشور را در معرض جهش قیمت‌ها و اختلال در تأمین انرژی قرار دهد.

در حالی که شرکت ملی نفت مالزی «پتروناس» از تداوم عرضه سوخت در سراسر کشور تا پایان ماه ژوئن خبر داده، مقام‌های دولتی هشدار داده‌اند افزایش قیمت جهانی نفت، هزینه یارانه‌های سوخت را به شدت بالا برده است.

بر همین اساس، پیشنهاد کاهش سهمیه ماهانه بنزین یارانه‌ای برای شهروندان مالزی مطرح شده است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان تنها می‌تواند بخشی از فشار‌های کوتاه‌مدت را کاهش دهد.

این استاد دانشگاه خواستار تنوع‌بخشی به منابع انرژی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جایگزین و برنامه‌ریزی بلندمدت برای کاهش وابستگی به واردات سوخت شد.

وی همچنین تأکید کرد تهدید‌های جدید جهانی تنها محدود به تحریم نفتی نیست و عواملی مانند درگیری‌های منطقه‌ای، تحریم‌ها و اختلال در مسیر‌های دریایی می‌توانند امنیت انرژی کشور‌ها را با خطر مواجه کنند.