پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر کشور گفت: متقاضیان ارز کلان در شرایط فعلی با مشکل خاصی برای دریافت ارز مواجه نیستند، اما بخش از درخواستها مربوط به متقاضیان خرد است که نیازمند حمایتهای هدفمند و روانسازی فرآیندها هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ مهدی دوستی در نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و اعضای اتاق بازرگانی استان همدان، بر اهمیت تکمیل زنجیرههای تولید در بخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی تاکید کرد.
او با اشاره به سیاستهای ارزی دولت تصریح کرد: موضوع اصلی دولت در شرایط کنونی، فراوانی کالا و تنظیم بازار است و تلاش ما بر این است که ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی به موقع و بدون وقفه تامین شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور گفت: همچنین در حوزه تخصیص ارز، امکان واگذاری بخشی از اختیارات به استانداران پیشبینی شده تا فرآیندها سرعت داده شود.
مهدی دوستی افزود: مؤلفههای امنیت اقتصادی در وزارت کشور از اولویت بالایی برخوردار است و ما ملزم به پایش و حمایت از طرحهایی هستیم که اشتغال پایدار و زنجیره ارزش را تقویت میکنند.
او با بیان اینکه صنعت تولید کشور به شدت به مدیریت مصرف برق گره خورده است، تصریح کرد: در شرایط ناترازی انرژی، چارهای جز مدیریت هوشمند مصرف برق نداریم و باید با برنامهریزی دقیق و همکاری بخش خصوصی، بدون آسیب جدی به خط تولید، صنعت کشور را در فصول گرم سال یاری کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با قدردانی از عملکرد مدیریت ارشد استان همدان گفت: استاندار همدان همواره جزو استانداران پیشرو و فعال کشور در حوزه پیگیری مسائل اقتصادی و جذب سرمایهگذاری بوده است.
استاندار همدان هم در این نشست گفت:ظرفیتهای داخلی، سپر اصلی اقتصاد در برابر تهدیدها است.
حمید ملانوری شمسی افزود: تابآوری تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، بازاریان و مردم، اجازه نداده آثار جنگ، تحریم و نا آرامیها به بحران عمیقتری در اقتصاد تبدیل شود.
او تصریح کرد: در روزهایی که کشور با شرایط جنگی، ناآرامیها، تحریمهای طولانیمدت و فشارهای اقتصادی روبهرو بوده، لطف خداوند و بارشهای اخیر تا حدی امید و نشاط را در بخشهای مختلف، بهویژه کشاورزی، افزایش داده است.
استاندار همدان، اقتصاد مقاومتی را راهبردی برای ایستادگی در برابر تکانههای اقتصادی دانست و گفت: تکیه بر منابع داخلی، استفاده از ظرفیتهای عظیم معدنی، کشاورزی، صنعتی و انسانی کشور و نیز بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی ایران، میتواند کشور را به نقطهای برساند که هیچ تهدیدی بر آن اثرگذار نباشد.
حمید ملانوری شمسی با اشاره به چالشهای پیشروی تولیدکنندگان، از جمله تأمین مواد اولیه، ارز، صادرات، واردات، تعهدات ارزی، بیمه و مالیات، گفت: بسیاری از قوانین و بخشنامهها پس از بررسیهای کارشناسی و با هدف فعال نگه داشتن همه بخشها تدوین میشوند، اما همچنان میتوان با گفتوگو، حکمرانی محلی و نشستن پای میز مسائل، برای بسیاری از مشکلات راهحل پیدا کرد.
او با تأکید بر لزوم حمایت از جامعه کارگری و توجه به اثرات متقابل تصمیمهای اقتصادی بر تولید و بازار تصریح کرد: افزایش حقوق کارگران اگرچه برای بهبود معیشت آنان ضروری است، اما بر هزینههای تولید، بیمه و حملونقل نیز اثر میگذارد و همین موضوع ضرورت تصمیمسازی دقیق و هماهنگ را دوچندان میکند.
استاندار همدان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت ساماندهی تأمین برخی مواد اولیه، از جمله چوب، پیشنهاد تشکیل یک شرکت تعاونی قدرتمند را مطرح کرد و گفت: این تعاونی میتواند زنجیره تولید تا بازار را مدیریت کرده و در حوزههایی مانند کشت، تأمین مواد اولیه، بیمه، مالیات، آموزش، صادرات، برندسازی و بستهبندی نقشآفرین باشد.