پخش زنده
امروز: -
در پی افزایش تنشها در منطقه غرب آسیا و جهش بهای جهانی نفت، ارزش پول ملی هند با کاهش شدید مواجه شده و روپیه این کشور به پایینترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، روپیه هند از ابتدای بحران تاکنون بیش از ۵ درصد کاهش ارزش داشته و این روند، آن را به ضعیفترین ارز عمده آسیا در سال ۲۰۲۶ تبدیل کرده است. این ارز روز جمعه به سطح بیسابقه بیش از ۹۶ روپیه در برابر هر دلار رسید؛ موضوعی که واکنش جدی مقامات اقتصادی این کشور را در پی داشته است.
بانک مرکزی هند برای مهار نوسانات، اقدام به تزریق میلیاردها دلار از ذخایر ارزی خود کرده و محدودیتهایی را در معاملات سفتهبازانه اعمال نموده است. همچنین خطوط اعتباری ویژهای برای وارد کنندگان نفت جهت کاهش فشار تقاضای دلار در نظر گرفته شده است.
در همین حال، نارندرا مودی نخستوزیر هند با اشاره به شرایط موجود، خواستار اجرای اقدامات ریاضتی داوطلبانه از جمله کاهش واردات طلا و سفرهای خارجی شده است.
کارشناسان اقتصادی علت اصلی این روند را افزایش هزینه واردات انرژی، خروج گسترده سرمایهگذاران خارجی از بازار هند و کاهش ورود ارز عنوان میکنند. برآوردها نشان میدهد کسری حساب جاری هند میتواند به بیش از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ رقمی که بالاترین سطح در بیش از یک دهه گذشته محسوب میشود.
این وضعیت همچنین فشار مضاعفی بر صنایع داخلی، بهویژه بخشهای وابسته به واردات و همچنین خانوارها و دانشجویان هندی در خارج از کشور وارد کرده است.
کارشناسان هشدار میدهند در صورت تداوم شرایط فعلی، دولت هند ممکن است ناچار به اجرای سیاستهای سختگیرانهتر اقتصادی از جمله افزایش قیمت سوخت و کنترل بیشتر بر خروج ارز شود.
با این حال، بانک مرکزی هند تأکید کرده است که اقدامات کنترلی تنها میتواند از نوسانات جلوگیری کند و حل ریشهای بحران نیازمند اصلاحات بنیادین اقتصادی است.