در پی افزایش بهای جهانی نفت و تشدید نگرانیها از تبعات اقتصادی تنشها در غرب آسیا، ارزش پول ملی اندونزی به پایینترین سطح تاریخی خود رسید .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، روپیه اندونزی در معاملات روز دوشنبه ۱.۱ درصد افت کرد و به رقم بیسابقه ۱۷ هزار و ۶۵۸ در برابر هر دلار رسید؛ این ارز بدترین عملکرد را در میان ارزهای آسیایی ثبت کرده است.
همزمان، بازار سهام اندونزی نیز با سقوط ۴.۱ درصدی به پایینترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته رسید. این روند نزولی پس از تصمیم شرکت MSCI برای حذف برخی نمادهای بورسی از شاخصهای خود، شدت گرفته است.
در بازار اوراق قرضه نیز بازده اوراق ۱۰ ساله با افزایش ۱۳ واحد پایهای به ۶.۸۲ درصد رسید؛ موضوعی که نشاندهنده نگرانی سرمایهگذاران از افزایش تورم و فشارهای مالی است.
بانک مرکزی اندونزی اعلام کرده است که برای مهار نوسانات ارزی در بازار حضور فعال خواهد داشت، اما تحلیلگران معتقدند این اقدامات در کوتاهمدت قادر به توقف روند تضعیف روپیه نخواهد بود.
کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند افزایش قیمت نفت میتواند هزینه یارانههای انرژی را بالا برده و کسری بودجه دولت را تشدید کند؛ بهطوری که مؤسسات رتبهبندی فیچ و مودیز نیز چشمانداز اعتباری این کشور را به منفی کاهش دادهاند.
گفتنی است روپیه اندونزی از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۵ درصد کاهش ارزش داشته و پس از روپیه هند، دومین ارز ضعیف آسیایی در این دوره محسوب میشود.