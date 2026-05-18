به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر این گروه جهادی گفت: این گروه جهادی متشکل از ۲۰ نفر به مدت یک روز در حوزه‌های قلب و عروق، طب اورژانس، زنان و زایمان، طب ایرانی و طب فیزیکی به ۳۰۰ نفر از مراجعه کنندگان را معاینه و درمان کردند.

اکبر بدیعی با اشاره به اینکه این گروه جهادی از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶۰۰۰ خدمت پزشکی در مناطق مختلف استان ارائه کرده است، افزود: ارائه خدمات واحد‌های سیار در منازل بیماران از دیگر فعالیت‌های این گروه است.

شهرستان کوهپایه با داشتن دو بخش، با کمبود برخی خدمات تخصصی درمانی مواجه است.