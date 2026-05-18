پخش زنده
امروز: -
طی عملیات نیروهای امنیتی پاکستانی ۳۵ نفر از تروریستهای استان بلوچستان پاکستان به هلاکت رسیدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بلوچستان طی روزهای اخیر شاهد موج تازهای از ناآرامیها و حملات تروریستی بوده است. در همین راستا «شاهد رند» دستیار سروزیر بلوچستان در امور سیاسی و رسانهای اعلام کرد که بیش از ۳۵ تروریست وابسته به آنچه وی «فتنه هندوستان» خواند، طی یک هفته گذشته در عملیاتهای اطلاعاتی و امنیتی نیروهای پاکستانی کشته شدهاند.
«شاهد رند» سخنگوی دولت محلی ایالت بلوچستان گفت: این عملیاتها از تاریخ ۲۳ اردیبهشت در مناطق مختلف ایالت بلوچستان از جمله بخش «منگلا زرغون» آغاز شده و طی آن چندین اردوگاه و مخفیگاه تروریستها منهدم شده است.
وی همچنین از بازداشت سه فرمانده مهم این گروههای تروریستی خبر داد و تاکید کرد اطلاعات مهمی از آنان به دست آمده است.
سخنگوی دولت محلی بلوچستان با اشاره به ادامه عملیات تعقیب حامیان و تسهیل کنندگان گروههای مسلح، تصریح کرد: دولت پاکستان تا نابودی کامل تروریسم به عملیات خود ادامه خواهد داد. وی از مردم خواست برای حفظ امنیت و ثبات منطقه، همکاری کامل با نیروهای امنیتی داشته باشند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ناآرامیها در شهرهای مختلف بلوچستان ادامه دارد. روز شنبه ۲۶ اردیبهشت، عناصر مسلح وابسته به ارتش آزادی خواه بلوچ به یک پاسگاه پلیس در شهر دالبندین حمله کرده و چندین نقطه شهر را به محاصره درآوردند.
مقامات محلی اعلام کردند مهاجمان پس از واکنش پلیس مجبور به عقب نشینی شدند. همچنین در حملات روزهای اخیر، چندین خودرو و کامیون حامل مواد معدنی در مناطق مختلف بلوچستان به آتش کشیده شده و بر اثر ادامه درگیریها در شهرهای مستونگ، نوشکی، تربت و دالبندین، یک پلیس زن و یک استاد دانشگاه جان خود را از دست داده و چندین نفر دیگر زخمی شدهاند. گروه تروریستی تجزیه طلب بلوچ و موسوم به «ارتش آزادی خواه» مسئولیت بخشی از این حملات را برعهده گرفته است.