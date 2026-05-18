به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: برابر برنامه‌ریزی انجام‌شده، صبح امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه، حوالی ساعت ۹، عملیات خنثی‌سازی کنترل‌شده یک پرتابه عمل‌نکرده باقیمانده از جنگ رمضان در شهرستان بندر انزلی انجام می‌شود.

این مرکز اعلام کرد: با توجه به ماهیت عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار وجود دارد که این صدا ناشی از اجرای فرآیند ایمن‌سازی و خنثی‌سازی مهمات بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان نیست.