فرمانده پلیس‌راه اردبیل - خلخال گفت: خودروی هنجارشکن وانت نیسان با ایجاد سروصدای مهیب در محور مواصلاتی، نظم و آرامش سایر رانندگان را برهم زده بود که بلافاصله توقیف و به پارکینگ منتقل گردید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ فخرالدین اصغری فرمانده پلیس‌راه اردبیل - خلخال درباره توقیف یک دستگاه وانت نیسان اظهار کرد: این خودرو با نصب اگزوز غیراستاندارد، آلودگی صوتی شدیدی ایجاد و نظم جاده را برهم زده بود.

وی با اشاره به شکایت مسافران از صدای مهیب این خودرو گفت: راننده این وانت با ایجاد صدای ناهنجار، آسایش سایر کاربران جاده را سلب کرده بود که پس از توقیف، خودرو جهت سیر مراحل قانونی راهی پارکینگ شد.

فرمانده پلیس‌راه اردبیل - خلخال یادآور شد: برخورد با هنجارشکنان و وسایل نقلیه فاقد استاندارد‌های صوتی بدون اغماض ادامه می‌یابد و خودرو‌های متخلف تا رفع نقص در پارکینگ توقیف خواهند شد.