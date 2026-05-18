رئیس عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم همچون علیرضا محمدی، بهمن اسفندیاری و علیرضا عسکری در بندرعباس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، حجت‌الاسلام رسول بنیادی با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح در جنگ رمضان گفت: همه نیرو‌های مسلح در خط مقدم دفاع از نظام و انقلاب بودند و ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در دریا و هوا با نثار جان خود اجازه نداد آسیبی به نظام وارد شود.

وی با باشاره به شهادت بیش از ۴۰۰ ارتشی در جنگ تحمیلی سوم افزود: آمار قطعی و نهایی شهدا هنوز به طور کامل مشخص نشده است.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: با تأکید فرمانده کل ارتش برای سرکشی و رسیدگی به خانواده‌های شهدا، هیئت‌هایی به بیش از ۵۶۰ خانواده شهید در سراسر کشور سرکشی کرده‌اند.

حجت‌الاسلام بنیادی افزود: در این دیدار‌ها تلاش می‌کنیم با شنیدن مشکلات و خواسته‌های خانواده‌های شهدا، برای رفع این مشکلات در کنار آنان باشیم.