به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مجید نعیم یاوری گفت: پس از تماس و امدادخواهی یک خانم از پلیس ۱۱۰ بلافاصله ماموران پاسگاه عقدا شهرستان اردکان به محل اعزام شدند. وی افزود:با حضور گشت پاسگاه در استراحتگاه بین راهی، مشخص شد این خانم مسافر اتوبوس تهران به یزد بوده و هنگامی که اتوبوس برای نماز صبح نگه می‌دارد پیاده شده و از آن جا می‌ماند.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان یزد گفت:در ادامه و بلافاصله سرگرد محمد طالبی با پیگیری و اقدامات لازم اتوبوس را نگه داشته تا مسافر جامانده به آن برسد.

سرهنگ مجید نعیم یاوری گفت: این اقدام خوب مامور پاسگاه عقدا خشنودی و قدردانی شهروند را در پی داشت.