به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در راستای تقویت ارتباطات فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و استان آستراخان و نیز برطرف کردن موانع و حل مشکلات موجود بر سر راه گسترش تعاملات تجاری و لجستیکی ، آقای احمد حیدریان به دیدار آقای آفاناسیف رفت.

در این دیدار که با همراهی مهندس فلاحی مدیر ایرانی بندر سالیانکا و مهندس نظریان مدیر ITS و مدیر خط کشتیرانی خزر در آستراخان انجام شد، ضمن اشاره بر روابط دوستانه و راهبردی دو کشور ایران و روسیه ، بر افزایش سطح همکاری‌ها تاکید گردید.

سرکنسول با اشاره به جایگاه ویژه استان آستراخان برای ایران و همچنین در مسیر کریدور شمال-جنوب ، به آسیب‌شناسی فرآیند‌های اجرایی امور تجاری- گمرکی در این استان پرداخت و با توجه به وابستگی حل برخی مشکلات از طریق دولت فدرال روسیه، پیشنهاد پیگیری مسائل در سطوح عالی‌تر و مقامات بالاتر را مطرح و بر توسعه تعاملات آستراخان با استان‌های خراسان رضوی در تامین کالا‌های اساسی کشور، اصفهان، آذربایجان شرقی و گلستان؛ ضرورت تنظیم و برنامه‌ریزی برای سفر هیات‌های استانداری استان‌های گیلان و مازندران به آستراخان بصورت مجزا؛ برپایی نمایشگاه‌های معرفی توانمندی‌های صنعتی، تجهیزات پزشکی ، کشاورزی ، داروسازی و ماشین‌آلات کشاورزی و حمایت طرف روس برای برقراری پرواز مستقیم رشت-آستراخان ، مطالبی عنوان کرد.

آقای آفاناسیف نیز ضمن خوشامدگویی و اظهار خرسندی بابت حضور سرکنسول جمهوری اسلامی ایران، آمادگی خود و دولت متبوعش برای توسعه ارتباطات و حل مشکلات را اعلام کرد.

به ابتکار آقای حیدریان، نمایندگان سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در آستراخان نیز در این دیدار حضور داشتند که با اغتنام از فرصت و بدون واسطه، مشکلات موجود در مسیر حمل و نقلی کشتی‌ها، لجستیک، مشکلات پیشرو و زمان‌بر شدن پهلوگیری و تخلیه کشتی‌های ایرانی و سپس بارگیری در بنادر آستراخان و به ویژه سالیانکارا با رئیس دولت آستراخان در میان بگذارند.

مقرر شد تا موضوعات مطرح شده در این ملاقات بصورت جدی از سوی دولت آستراخان مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.