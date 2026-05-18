پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان گفت: در عید فطر امسال ۶۵۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان در جلسه شورای زکات استان با اشاره به فرا رسیدن فصل برداشت نحصولات زراعی در استان گفت: هم اکنون ساکنان ۵۱۰ روستا در کهگیلویه و بویراحمد شرایط پرداخت زکات را دارند این در حالی است که سال گذشته ساکنان ۴۱۷ روستا زکات خود را پرداخت کردند.
علی اصغر قلی پور با اشاره به بارشهای خوب سال جاری و افزایش تولید برای کشاورزان خواستار تعامل و همافزایی بیشتر دستگاههای عضو شورای زکات برای جمعآوری زکات شد.
وی با اشاره به زکات جمع آوری شده در عید فطر امسال اضافه کرد: در عید فطر سال جاری یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان وجه نقد از طریق ۳۵۰ پایگاه در سراسر استان جمعآوری شد که از این مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان مربوط به کفاره عمد و غیرعمد بوده است.
قلی پور از رشد ۵۰ درصدی زکات فطریه سالجاری نسبت به پارسال خبر داد و گفت: امسال شاهد رشد چشمگیر ۲۵۳ درصدی کفاره عمد و ۱۱۵ درصدی در کفاره غیرعمد بودیم و همچنین زکات عام ۳۶ درصد و سهم سادات ۱ درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه به دلیل کاهش بارندگیها و شرایط خاص پرداخت زکات واجب در استان با رشد منفی ۶۲ درصدی مواجه بوده است افزود: سال گذشته ۲۷ میلیارد تومان کالا شامل فرش، لوازم التحریر، پوشاک و سایر موارد به عنوان زکات مستحبی جمعآوری و بین نیازمندان استان توزیع شده که بخش قابل توجهی از این کالاها از استانهای دیگر تأمین شد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوح هم در این نشست با اشاره به اینکه زکات یکی از پایههای اسلام است واز مناسک عبادی نیز محسوب میشود گفت:کشاورزانی که محصولات آنان به روش دیم و یا آب رودخانه آبیاری شده باشد محصولاتی از جمله جو، کشمش وگندم اگر بیشتر از ۸۴۷ کیلوگرم باشد را به اندازه نیاز خودبردارند ومابقی را به عنوان زکات مال ببخشند.
آیتالله حسینی افزود: زکات از ارکان اساسی اسلام و از جلوههای مهم عبودیت و تقرب به درگاه الهی است که آثار و برکات معنوی و اجتماعی گستردهای به همراه دارد.
وی اضافه کرد: پرداخت زکات افزون بر آثار فردی، در تحکیم بنیانهای اجتماعی و کاهش محرومیت نقش مؤثری دارد و موجب تقویت روحیه همدلی و رسیدگی به نیازمندان در جامعه میشود.
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه باسوج با اشاره به آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی در استان ادامه داد: با توجه به شرایط مناسب بارندگی و پیشبینی برداشت مطلوب محصولات، لازم است تبلیغ و ترویج فرهنگ زکات با برنامهریزی منسجمتری دنبال شود.
آیتالله حسینی تأکید کرد: مبلغان دینی، رسانهها بهویژه صدا و سیما، دهیاران، بخشداران و سایر مسئولان مرتبط باید در زمینه آگاهیبخشی و تبیین اهمیت این فریضه الهی نقش فعالتری ایفا کنند تا فرهنگ پرداخت زکات در جامعه بیش از پیش نهادینه شود.
وی افزود:مردم باید به امر زکات توجه داشته باشند چراکه پرداخت زکات موجب دفع آفات و رفع محرومیتهای در جامعه میشود.