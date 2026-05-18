پخش زنده
امروز: -
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان همدان از آغاز فرآیند جهش تحصیلی دوره ابتدایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ محمدی گفت: در راستای اجرای دستورالعمل جهش تحصیلی ابتدایی که توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ابلاغ شد، این فرآیند برای ارزیابی تخصصی و هوشی دانشآموزان متقاضی آغاز و فرآیند نوبتگیری الکترونیکی تا ۵ خردادماه ادامه خواهد داشت.
او تصریح کرد: زمان اتمام فرآیند جهش تحصیلی تا ۱۵ تیرماه خواهد بود و این تاریخ غیرقابل تمدید است.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان همدان گفت: فرایند نوبتگیری در سامانه یکپارچه رشد و تربیتی به آدرس sirat ۲.medu.ir انجام میشود و والدین متقاضی باید از طریق ارائه درخواست به مدیر مدرسه، این فرآیند را آغاز کنند.