ارائه بیش از ۵۰ هزار خدمت پزشکی به زائران ایرانی در سرزمین وحی
معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به ۵۰ هزار مورد خدمات درمانی، چگونگی ارائه خدمات برای سلامتی حجاج را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
دکتر علیاکبر جنگجو ضمن تشریح آخرین وضعیت درمانی زائران ایرانی در سرزمین وحی گفت: تا دیروز، یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه، مجموع خدمات ارائه شده در دو شهر مقدس مدینه منوره و مکه مکرمه به بیش از ۵۰ هزار مورد رسیده است که از جمله شامل بیش از ۲۰ هزار ویزیت عمومی، ۳ هزار و ۳۰۰ ویزیت تخصصی و نزدیک به ۶ هزار مورد خدمات پرستاری است.
وی با اشاره به روند استقرار زائران در مکه افزود: با کاهش تعداد زائران در مدینه، مراجعات در این شهر با شیب ملایم رو به کاهش است، اما در مکه مکرمه با توجه به افزایش حضور حجاج، شاهد افزایش مراجعات هستیم. هماکنون ۵ درمانگاه و یک مرکز پلیکلینیک فوق تخصصی در مکه و ۲ درمانگاه درمانی در مدینه فعال هستند و عملیات پزشکی توسط ۱۴۶ نفر کادر مجرب شامل ۵۳ پزشک و ۳۸ پرستار مدیریت میشود.
دکتر جنگجو با اشاره به ظرفیتهای «مرکز پلیکلینیک فوقتخصصی پزشکی حج در مکه» خاطرنشان کرد: در این مرکز، بخشهای تحتنظر خانمها و آقایان تعبیه شده که بیماران حداکثر ۶ ساعت جهت مراقبتهای اولیه بستری میشوند و در صورت نیاز به درمان بیشتر، به بیمارستانهای سعودی منتقل میگردند.
وی تخصصهای موجود در این پلیکلینیک را برشمرد و گفت: زائران میتوانند از خدمات مختلف از جمله روانپزشکی، دندانپزشکی، نورولوژی (داخلی اعصاب)، فوقتخصص ریه، غدد و دیابت، قلب، نفرولوژی (کلیه)، طب اورژانس و داخلی بهرهمند شوند. همچنین داروخانه این مرکز بهصورت کامل نیازهای دارویی نسخههای زائران را پوشش میدهد.
معاون مرکز پزشکی حج و زیارت، یکی از نوآوریهای حج امسال را راهاندازی «مرکز کنترل و هماهنگی عملیات بهداشتی» دانست و تصریح کرد: این مرکز با تجمیع سریع دادههای درمانی، آمارهای دقیق را در کمترین زمان ممکن در اختیار مسئولان قرار میدهد تا تصمیمگیریهای کلان حوزه حج بر اساس آخرین وضعیت سلامت زائران انجام شود.
دکتر جنگجو در خصوص وضعیت اعزام به مراکز درمانی عربستان گفت: تاکنون ۹۰ زائر به بیمارستانهای سعودی اعزام شدهاند که ۷۲ نفر با بهبودی ترخیص شده و ۱۷ نفر همچنان تحت مراقبت هستند. برای انتقال زائران نیز ۶ دستگاه آمبولانس (۳ دستگاه از طرف سعودی و ۳ دستگاه متعلق به مرکز پزشکی) فعال هستند.
وی در پایان با اشاره به اینکه تاکنون ۳ زائر در سرزمین وحی (یک نفر در بیمارستان و دو نفر در هتل) فوت شدند، خاطرنشان کرد: بیشترین مراجعات زائران ناشی از مشکلاتی نظیر گلودرد، دردهای مفصلی و کمر، سرفههای مکرر و ضعف و بیحالی بوده است که تحت کنترل تیمهای درمانی قرار دارد.