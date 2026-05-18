

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس جدول پخش اعلام شده، برنامه «مدرسه تلویزیونی ایران» امروز (یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت) از ساعت ۱۰ تا ۱۶ در قالب درس‌های مختلف برای پایه‌های تحصیلی دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم روی آنتن می‌رود.

در بخش دبستان، از ساعت ۱۰ درس فارسی پایه اول و علوم پایه‌های چهارم ، پنجم و ششم ارائه می‌شود.

در بخش متوسطه اول از ساعت ۱۴، درس فارسی برای پایه‌های هفتم، هشتم، و درس زبان برای پایه نهم پخش خواهد شد.

در بخش متوسطه دوم نیز از ساعت ۱۶، درس تاریخ یک برای پایه‌ دهم، درس تاریخ دو و زیست برای پایه یازدهم و دوازدهم ارائه می‌شود.

این برنامه با هدف کمک به آموزش دانش‌آموزان و دسترسی آسان‌تر به محتوای درسی از طریق تلویزیون تهیه و پخش می‌شود.