شبکه آموزش سیما برنامه پخش دروس مدرسه تلویزیونی ایران برای امروز دوشنبه (بیست و هشتم اردیبهشت) را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس جدول پخش اعلام شده، برنامه «مدرسه تلویزیونی ایران» امروز (یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت) از ساعت ۱۰ تا ۱۶ در قالب درسهای مختلف برای پایههای تحصیلی دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم روی آنتن میرود.
در بخش دبستان، از ساعت ۱۰ درس فارسی پایه اول و علوم پایههای چهارم ، پنجم و ششم ارائه میشود.
در بخش متوسطه اول از ساعت ۱۴، درس فارسی برای پایههای هفتم، هشتم، و درس زبان برای پایه نهم پخش خواهد شد.
در بخش متوسطه دوم نیز از ساعت ۱۶، درس تاریخ یک برای پایه دهم، درس تاریخ دو و زیست برای پایه یازدهم و دوازدهم ارائه میشود.
این برنامه با هدف کمک به آموزش دانشآموزان و دسترسی آسانتر به محتوای درسی از طریق تلویزیون تهیه و پخش میشود.