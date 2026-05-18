رئیس اداره امور رفاهی و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از ثبت سفارش کتابهای درسی بیش از ۱۰۲ هزار و ۶۰۰ دانشآموز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عبدالرضا خدابخشی از دانشآموزان و اولیا خواست در اسرع وقت نسبت به ثبت سفارش کتاب اقدام کنند.
وی گفت: دانشآموزان و اولیا میتوانند با مراجعه به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir، پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir و همچنین پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir نسبت به ثبت سفارش کتابهای درسی اقدام کنند.
خدابخشی گفت: در صورت ثبت سفارش کتاب در مهلت مقرر، کتابهای درسی دانشآموزان بدون هیچگونه تأخیری و پیش از آغاز مهرماه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: دانشآموزان پایههای اول، هفتم و دهم در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ پس از ثبتنام در مدرسه و در تیرماه امکان ثبت سفارش کتابهای درسی خود را خواهند داشت.