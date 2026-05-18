هفته سی و هفتم فوتبال لیگای اسپانیا با برتری تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید مقابل حریفان برگزار شد.

پیروزی بارسا و رئال، گره پائین جدول باز نشد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

آتلتیکومادرید ۱ - ۰ جیرونا (گل: آده مولا لوکمن در دقیقه ۲۱)

آتلتیک بیلبائو ۱ - ۱ سلتاویگو

الچه ۱ - ۰ ختافه

لوانته ۲ - ۰ رئال مایورکا

اوساسونا ۱ - ۲ اسپانیول

رئال اویدو ۰ - ۱ دپورتیوو آلاوس

رایو وایکانو ۲ - ۰ ویارئال

رئال سوسیداد ۳ - ۴ والنسیا

سویا ۰ - ۱ رئال مادرید (گل رئال: وینیسیوس ژونیور در دقیقه ۱۵)

بارسلونا ۳ - ۱ رئال بتیس (گل‌های بارسا: رافینیا در دقیقه ۲۸ و ۶۲ و ژائو کانسلو ۷۴)

در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۹۴ امتیاز از هفته قبل قهرمان زودهنگام فصل شد. تیم‌های رئال مادرید با ۸۳، ویارئال و آتلتیکومادرید با ۶۹ و رئال بتیس با ۵۷ امتیاز دوم تا پنجم هستند و هر پنج تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا راه یافته‌اند. تیم رئال سوسیداد با ۴۵ امتیاز دهم است، اما به سبب قهرمانی در جام حذفی به دور گروهی لیگ اروپا راه یافته است.

- در پائین جدول تیم‌های جیرونا با ۴۰، رئال مایورکا با ۳۹ و رئال اویدو با ۲۹ امتیاز در رده‌های هجدهم تا بیستم قرار دارند که بدین ترتیب سقوط تیم اویدو به لیگای دو قطعی شد. از لیگای اسپانیا ۳ تیم به دسته دوم سقوط می‌کنند. از دسته دوم لیگا تا کنن صعود تیم راسینگ سانتاندر قطعی شده است.