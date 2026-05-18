فرماندار اندیمشک بر ضرورت حمایت از مشاغل خرد و زودبازده به منظور رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در این شهرستان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فضلاله بهداد در نشست شوراهای اشتغال و همچنین ورزش و جوانان اندیمشک که بهصورت همزمان در سالن نشستهای فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: تسهیلات و وامهای اشتغالزایی باید بهصورت دقیق و در چارچوب ضوابط قانونی به جامعه هدف اختصاص یابد تا بتواند به ایجاد فرصتهای شغلی پایدار منجر شود.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از مشاغل خرد و زودبازده در اندیمشک بیان کرد: تقویت کارآفرینی و هدایت تسهیلات به سمت طرحهای تولیدی میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی شهرستان و کاهش نرخ بیکاری داشته باشد.
بهداد بر روانسازی روند پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان تاکید کرد و افزود: بانکهای شهرستان در چارچوب قوانین و ضوابط باید نسبت به تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات اقدام کنند تا متقاضیان واقعی بتوانند با سهولت بیشتری از این حمایتها بهرهمند شوند.
لزوم تقویت زیرساخت ورزش همگانی در اندیمشک
فرماندار اندیمشک در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اهمیت توجه به سلامت و نشاط اجتماعی جوانان گفت: فراهم کردن زیرساختهای مناسب برای ورزش و جوانان از ضروریات مدیریت شهری و توسعه اجتماعی است.
وی افزود: ایجاد و توسعه فضاهای مناسب برای پیادهروی، ورزشهای همگانی و فعالیتهای خانوادگی میتواند نقش مهمی در ارتقای سلامت جسمی و روحی جامعه داشته باشد و لازم است این فضاها در اندیمشک افزایش یابد.
فضل اله بهداد همچنین بر برنامهریزی برای ساماندهی اوقات فراغت جوانان تاکید کرد و گفت: استفاده درست از ظرفیتهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی میتواند زمینه رشد استعدادها و کاهش آسیبهای اجتماعی را در میان جوانان فراهم کند.
در پایان این نشست از تعدادی از فعالان حوزه جوانان شهرستان اندیمشک با اهدای لوح تقدیر تجلیل بهعمل آمد.
با وجود ظرفیتهای مختلف در اندیمشک، نرخ بیکاری در این شهرستان ۱۴.۲ درصد بوده و جزو پنج شهر بیکار خوزستان است.