سودجویی و دلال‌بازی در حوزه کالا‌های اساسی قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،دکتر منوچهر حبیبی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان و کارگروه آرد و نان با اشاره به اهمیت مدیریت بازار در شرایط کنونی اظهار کرد: نظارت بر بازار امروز مطالبه اصلی مردم است و مردم انتظار دارند این نظارت‌ها به‌صورت جدی، مستمر و اثرگذار انجام شود و بازار نیازمند مدیریت مضاعف و پیگیری منظم است.

وی با تأکید بر لزوم تشکیل بازرسی‌های مشترک و هدفمند افزود: بازدید‌ها باید در قالب گروه‌های کاری منسجم انجام شود به‌گونه‌ای که مردم احساس کنند بازار به‌درستی مدیریت، کنترل و با متخلفان برخورد می‌شود و صرف ارائه گزارش در جلسات کافی نیست؛ آثار اقدامات باید در سطح بازار برای مردم ملموس باشد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: برخورد با گرانفروشی و کم‌فروشی باید آشکار و بازدارنده باشد. واحد‌های متخلف باید پلمب شوند و به‌صورت شفاف به مردم معرفی شوند تا شهروندان اطمینان پیدا کنند که نظارت‌ها واقعی و جدی است. اگر برخورد‌ها تنها در چارچوب اداری و میان بازرس، تعزیرات و متخلف باقی بماند، اثرگذاری لازم را در بازار نخواهد داشت.

وی ادامه داد: انتظار دارم در سطح شهر موارد مشخصی از برخورد با متخلفان قابل مشاهده باشد. مردم باید ببینند که با گران‌فروشان برخورد شده و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد، به‌ویژه در شرایط فعلی که کشور با بحران و جنگ اقتصادی مواجه است.

دکتر حبیبی با اشاره به فعالیت برخی افراد سودجو در قالب دلالی‌های نامتعارف گفت: کسب سود متعارف حق فعالان اقتصادی است و باید شرایطی فراهم شود که بازاریان و پیمانکاران بتوانند به‌صورت سالم فعالیت کنند؛ اما سودجویی نامتعارف و دلال‌بازی در حوزه کالا‌های اساسی از جمله مرغ، برنج و روغن قابل قبول نیست.

وی تأکید کرد: تعداد این افراد محدود است و باید شناسایی، به مردم معرفی و برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی شوند. دستگاه‌های نظارتی موظف‌اند با این افراد برخورد قاطع داشته باشند. ما متعهد شده‌ایم که جانب مردم را بگیریم و اجازه ندهیم حقوق آنان تضییع شود.

استاندار کرمانشاه بر تداوم بازرسی‌های میدانی و گزارش‌دهی شفاف به افکار عمومی تأکید کرد و خواستار افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی در سطح بازار شد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر حمایت قاطع از حقوق مردم گفت: هر اقدامی که به نفع مردم باشد باید با قدرت انجام شود؛ حتی اگر عده‌ای سودجو از برخورد‌ها ناراحت شوند. رضایت عموم مردم اولویت ماست و در این مسیر هیچ تعارفی با دلالان و سودجویان نخواهیم داشت.

وی اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول از جمله جهاد کشاورزی، سازمان صمت، بازرسی اصناف، بسیج اصناف و تعزیرات باید در جلسه آینده آمار دقیق ارائه دهند که چند دلال شناسایی شده، با چند نفر برخورد صورت گرفته و این افراد در چه حوزه‌هایی فعالیت داشته‌اند.

مدیر ارشد استان افزود: مردم باید این افراد را بشناسند. اگر دو یا سه بار برخورد قاطع انجام شود، فضای بازار آرام می‌شود؛ اما اگر اغماض و تعارف داشته باشیم، التهاب و نارضایتی ادامه خواهد داشت. عامل اصلی احتکار، گرانی، کم‌فروشی و بی‌نظمی در بازار همین دلالان هستند و با شناسایی و برخورد قاطع با آنها، بازار به ثبات خواهد رسید.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: بازار متلاطم فقط با قاطعیت و جسارت آرام می‌شود. ممکن است برخورد‌ها هزینه داشته باشد، اما ما که مسئولیت پذیرفته‌ایم باید این هزینه را هم بپردازیم. نرمش و تعلل در این شرایط نتیجه‌ای نخواهد داشت.

دکتر حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تنظیم بازار مرغ تأکید کرد و گفت: به هر میزان که نیاز باشد، با هماهنگی لازم مرغ منجمد وارد بازار شود تا کمبود‌ها جبران و قیمت‌ها کنترل شود. این مرغ باید مستقیماً به دست مردم برسد و برای مصرف عمومی خانوار‌ها عرضه شود، نه اینکه صرفاً در اختیار مراکز خاص یا رستوران‌ها قرار گیرد.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول باید بر روند توزیع، نظارت و کنترل دقیق داشته باشند تا هیچ کمبودی در بازار ایجاد نشود.