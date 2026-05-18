مردم مومن و ولایتمدار شهرستان ری در هفتاد و هشتمین شب شهادت رهبر انقلاب با تجمعی پرشور بر وفاداری به آرمانهای انقلاب و بیعت با رهبری جدید تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از شهرستان ری، قبله تهران در هفتاد و هشتمین شب شهادت مظلومانه حضرت آیتالله خامنهای، شاهد حضور گسترده قشرهای مختلف مردم، خانوادههای شاهد و ایثارگر و خادمان آستان مقدس حسنی بود که برای تجدید پیمانی دوباره گرد هم آمدند.
در این مراسم که با نوحهسرایی و قرائت دعای توسل همراه بود، شرکتکنندگان با چشمانی اشکبار یاد و خاطره رهبر فقید و حکیم انقلاب را گرامی داشته و بر تداوم راه ایشان در مقابله با استکبار جهانی تاکید کردند.