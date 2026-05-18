به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ یک زوج جوان گوراب زرمیخی همزمان با شب اول ذی الحجه سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) آغاز زندگی مشترک خود را در تجمع مردم گوراب زرمیخ جشن گرفت.

این زوج انقلابی و ولایتمدار در این اجتماع، بر استمرار حضور در تجمع خیابانی در حمایت از ایران اسلامی و مقاومت در برابر دشمنان تا پیروزی نهایی تأکید کردند.