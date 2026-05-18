۲ واحد صنفی متخلف در بروجن پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دادستان شهرستان بروجن؛ در جریان بازرسی و نظارت میدانی امروز، تیمهای گشت از تعدادی واحدهای صنفی بازدید کردند.
اسماعیل باقری گفت: در این بازرسیها، عملکرد واحدها از جنبههای گوناگون از جمله رعایت قوانین صنفی، نرخگذاری، حقوق مصرفکننده و بهداشت عمومی مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: در نتیجه این بازرسیها، تعداد دو واحد صنفی متخلف که مرتکب تخلفات آشکار و احراز شده بودند، با دستور مقام قضایی پلمب شدند.
مدعی العموم شهرستان بروجن با اعلام آمادگی برای دریافت گزارشهای مردمی، تأکید کرد که روند نظارتها با قوت و دقت ادامه دارد و با هرگونه تخلف صنفی بدون اغماض برخورد قانونی میشود.