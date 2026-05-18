به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، طبق اعلام این اداره کل امروز از ساعت ۱۰ تا ۱۳:۳۰ در منطقه سردرود انفجار‌های کنترل شده‌ای برای انهدام مواد منفجره باقی مانده از جنگ تحمیلی سوم صورت می‌گیرد. مردم عزیز هیچگونه نگرانی از شنیده شدن این صدا‌ها نداشته باشند.

این اقدام با هدف ارتقای ایمنی محیط و پاکسازی مهمات باقی‌مانده از هجوم وحشیانه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان صورت می‌گیرد و جای نگرانی نیست.