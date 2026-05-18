کتاب «مهندسی ایمنی آتش» به قلم دکتر بهروز بهنام، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به عنوان منبعی جامع در حوزه ایمنی حریق و با هدف پاسخگویی به نیاز‌های علمی و تخصصی این حوزه از سوی مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.



این کتاب به عنوان راهنمایی جامع برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان تدوین شده و تلاش دارد مباحث علمی و کاربردی حوزه ایمنی حریق را به شکلی منسجم و قابل استفاده برای پژوهشگران، دانشجویان و متخصصان این حوزه ارائه کند.

بر اساس این گزارش، آتش‌سوزی‌های شهری همواره از مهم‌ترین عوامل بروز خسارات جانی و مالی در جوامع بوده‌اند و وقوع چنین حوادثی در طول زمان موجب اصلاح قوانین ساختمانی، افزایش آگاهی عمومی و در نهایت توسعه دانش ایمنی حریق شده است.

در سال‌های گذشته مهندسی حریق عمدتاً بر بررسی قابلیت اشتعال مواد و حفظ یکپارچگی سازه‌ها تمرکز داشت، اما امروزه این حوزه با رویکردی گسترده‌تر به موضوعاتی همچون دینامیک حریق، مکانیک سیالات مرتبط با حرکت دود و حرارت، رفتار انسان در شرایط اضطراری و استفاده از ابزار‌های پیشرفته مدل‌سازی می‌پردازد.

به همین دلیل مهندسی ایمنی حریق به عنوان رشته‌ای چندرشته‌ای شناخته می‌شود که از حوزه‌هایی مانند مهندسی مکانیک، معماری، عمران، علم مواد، مدل‌سازی محاسباتی، علوم محیطی، عوامل انسانی و مدیریت بحران بهره می‌گیرد.

کتاب «مهندسی ایمنی آتش» تلاش دارد با معرفی ایمنی حریق نه تنها به عنوان مجموعه‌ای از ابزار‌های فنی، بلکه به عنوان چارچوبی یکپارچه که از تصمیم‌گیری‌های طراحی، توسعه مقررات و راهبرد‌های ایمنی عمومی پشتیبانی می‌کند، پیوندی میان این رشته‌ها برقرار کند.

همچنین این اثر با هدف بررسی تحولات تاریخی عمیق در حوزه مهندسی حریق و مرور تحقیقات انجام‌شده در سال‌های اخیر تألیف شده است تا علاوه بر ایفای نقش به عنوان یک منبع دانشگاهی، راهنمایی عملی برای متخصصان حوزه ایمنی حریق نیز باشد.

