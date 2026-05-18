به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان از موفقیت اعضای پیش‌دبستانی و دانش‌آموزی استان در پویش‌ها و رویداد‌های کشوری هلالیتا خبر داد و گفت: اعضای خلاق و توانمند استان موفق شدند ۷ رتبه برتر کشوری را در این رویداد‌ها کسب کنند.

بیژن طاهری گفت: اعضای فعال استان در رویداد‌هایی از جمله «دابسمش هلالیتا»، «تدریس ماهرانه ۲» و «دوست هلالیتای من» با ارائه آثار خلاقانه و ارزشمند، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشتند.

وی افزود: بر اساس نتایج اعلام‌شده، هفت نفر از اعضای استان موفق به کسب رتبه‌های برتر کشوری شدند که این موفقیت، نشان‌دهنده تلاش، خلاقیت و مشارکت مؤثر رؤسای شعب، کارشناسان، مربیان، مربی‌یاران و اعضای پیش‌دبستانی و دانش‌آموزی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی جمعیت هلال‌احمر است.