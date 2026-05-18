کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا با وزش بادهای نسبتاً شدیدجنوب غربی تا شمال غربی به ویژه بعدازظهر و شب، مواج خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز ناپایداری جوی و دریایی در استان مورد انتظار است.
او افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و غبار محلی پیش بینی میشود و وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق در ارتفاعات شرقی استان و شرق تنگه هرمز محتمل خواهد بود.
سي سي پور گفت: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
او افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک ۲ متر خواهد رسید.
كارشناس اداره كل هواشناسي هرمزگان، گفت: توصیه میشود تمهیدات لازم در بنادر بخصوص بنادر غربی استان انجام شود و از دریاروی با شناورهای سبک وصیادی خودداری شود و از تردد به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و مقاصد استانهای خوزستان و بوشهر خودداری شود.
سي سي پور گفت: این شرایط ناپایدار دریایی تا روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در استان تداوم خواهد داشت.
او افزود: از لحاظ دمایی از فردا تا پایان هفته افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.