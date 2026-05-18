قرارداد خط اعتباری به ارزش یک‌هزار میلیارد ریال با هدف تقویت زیرساخت‌های مالی و تسهیل فرآیند تأمین اعتبار طرح‌های فناورانه و اقتصادی ، میان سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاد دانشگاهی و صندوق پژوهش و فناوری‌های غیردولتی این نهاد امضا شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی، این خط اعتباری با رویکرد حمایت از تمامی پروژه‌های مرتبط با تجاری‌سازی فناوری طراحی شده و می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای اجرای طرح‌های خدماتی، پروژه‌های فناورانه و برنامه‌های توسعه‌ای واحد‌های مختلف جهاددانشگاهی در سراسر کشور باشد.

در شرایطی که بسیاری از طرح‌های نوآورانه برای ورود به مرحله اجرا و بهره‌برداری با چالش تأمین منابع مالی مواجه هستند، ایجاد چنین ظرفیتی می‌تواند مسیر توسعه فعالیت‌های اقتصادی دانش‌بنیان را هموارتر کرده و سرعت تبدیل ایده به محصول و خدمت را افزایش دهد.

بر اساس عنوان رسمی این قرارداد، «عاملیت صندوق در نگهداری و بهره‌برداری وجوه سپرده نزد صندوق، پرداخت تسهیلات به معرفی‌شدگان از سوی سازمان تجاری‌سازی و دریافت اقساط بازپرداخت تسهیلات» به صندوق پژوهش و فناوری‌های غیردولتی جهاددانشگاهی واگذار شده است.

این سازوکار، علاوه بر مدیریت هدفمند منابع مالی، امکان پرداخت تسهیلات به طرح‌های معرفی‌شده و پیگیری منظم بازپرداخت‌ها را فراهم می‌کند و می‌تواند به شکل‌گیری نظامی مؤثرتر برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و فناورانه جهاددانشگاهی منجر شود.

یادآور می شود ، اختصاص این خط اعتباری را می‌توان گامی عملی برای تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری طرح‌های فناورانه و توسعه ظرفیت‌های اشتغال‌آفرین در مجموعه جهاددانشگاهی ارزیابی کرد.