پویایی شهرها در گرو بهرهمندی از مشاوران ذیصلاح است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: ارتقای کیفیت فضاهای شهری و ایجاد نشاط و پویایی در شهرها، در گرو بهرهمندی از مشاوران توانمند و ذیصلاح محقق میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مهدی مجیدی در حاشیه نشست با کمیسیون عمران اتاق بازرگانی استان اظهار کرد: در این جلسه، ظرفیتهای دوطرف برای توسعه زیرساختهای عمرانی، تسریع پروژههای اولویتدار و گسترش همکاریهای بینبخشی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
وی افزود: در نشست امروز آخرین وضعیت اقدامات عمرانی استان، به ویژه جزئیات پروژههای شاخصی نظیر بازآفرینی پیرامون قلعه تاریخی فلکالافلاک، کمربندی غربی شهر خرمآباد، احیای بافت قدیم و طرح بازنگری ضوابط ارتفاعی شهر، رویکرد دولت در استان مطرح شد.
معاون امور عمرانی استاندار لرستان با تأکید بر اینکه مدیریت ارشد استان مصمم به حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت با استفاده از همه ظرفیتهای ارزشمند موجود است، گفت: ارتقای کیفیت فضاهای شهری و ایجاد نشاط و پویایی در شهرها، در گرو بهرهمندی از مشاوران توانمند و ذیصلاح محقق میشود.
مجیدی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان، اتاق بازرگانی، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و انجمن انبوهسازان از مجموعههای تأثیرگذاری هستند که میتوانند نقشی کلیدی در بهبود وضعیت معماری و شهرسازی لرستان ایفا کنند.
وی با اشاره به اینکه از ظرفیت تمام این نهادها برای شتاببخشی به روند عمران و آبادانی استان استفاده خواهیم کرد گفت: با فعالسازی این همکاریهای بینبخشی، روند اجرای پروژههای مهم زیرساختی و احیای بافتهای تاریخی لرستان سرعت گرفته و زمینه برای حضور مؤثرتر بخش خصوصی و کارشناسان حرفهای در مدیریت شهری فراهم میشود.