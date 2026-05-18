به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق در ارتفاعات شرقی استان و شرق تنگه هرمز محتمل خواهد بود و در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا با وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب غربی تا شمال غربی به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، مواج است.

وی گفت: در این مدت بیشینه سرعت باد به ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۲۰۰ سانتیمتر می‌رسد.

توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر بخصوص بنادر غربی استان صورت پذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: در این مدت از دریاروی با شناور‌های سبک وصیادی اجتناب شده و از رفت و آمد به کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس و مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر خودداری شود.

این شرایط ناپایدار دریایی تا روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در استان ادامه دارد.

به لحاظ دمایی از فردا تا پایان هفته افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.