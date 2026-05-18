به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آخرین ماه از یک سال قمری با بهترین روز خلقت و پیوندی آسمانی آغاز می‌شود، یکم ذی الحجه یادآور روزی در تاریخ اسلام است که بانوی دو عالم در سن ۹ سالگی ولایت علی ابن ابیطالب را بر خود قبول کرده است.

ازدواج امیرالمومنین (ع) و حضرت زهرا (س) الگوی کاملی است که با تأمل در آن می‌توان به معیار‌های ازدواج موفق و سبک زندگی سالم و مهارت‌های زندگی را به دست آورد.

امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرماید: به خدا سوگند در سراسر زندگی مشترک با فاطمه (س) تا آنگاه که خدای عزیز و جلیل او را قبض روح فرمود هرگز او را خشمگین نساختم و بر هیچ کاری او را اکراه و اجبار نکردم، و او نیز مرا هرگز خشمگین نساخت و نافرمانی من نکرد؛ هر وقت به او نگاه می‌کردم رنج‌ها و اندوه هایم برطرف می‌شد.

سالگرد ازدواج این دو نور عالم رخداد عظیمی است که به تعبیر امام خمینی (ره) اشاعه نور این خانواده عالم را روشن کرده است.

از این روی اول ذی الحجه مصادف با سالگرد ازدواج حضرت زهرا (س) و حضرت امیرالمومنین (ع) روز مبارکی است که بیشترین زوج‌های جوان پیوند خودشان را در این روز رقم می‌زنند.