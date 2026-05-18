پخش زنده
امروز: -
مردم ولایتمدار شهرستان فیروزکوه در هفتاد و هشتمین شب شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب، با حضور در تجمعی گسترده، بر وفاداری به آرمانهای والای نظام و بیعت با رهبری جدید تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با گذشت ۷۸ شب از عروج ملکوتی حضرت آیتالله خامنهای، شعله ارادت مردم دیار فیروزکوه نه تنها فروکش نکرده، بلکه صحنههایی از ایستادگی و بصیرت را به نمایش گذاشته است.
در این مراسم که با حضور قشرهای مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد، شرکتکنندگان با قرائت فاتحه و مرثیهسرایی، یاد و خاطره شهید جاویدان انقلاب را گرامی داشتند.