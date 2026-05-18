آخرین وضعیت بازار مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن در نشست مشترک کمیسیون عمران مجلس و دیوان محاسبات بررسی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آخرین وضعیت وصول جرایم بانکهای مختلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین وضعیت تنظیم بازار مصالح و تجهیزات ساختمانی در بازسازی با حضور اعضای کمیسیون عمران و نایب رئیس مجلس، اعضای دیوان محاسبات کشور، معاونانی از وزارتخانههای راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی، صمت، بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها در این نشست بررسی شد.