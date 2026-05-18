به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: بازرسان استاندارد علاوه بر نظارت‌های دوره‌ای که معمولا در خطوط تولید و واحد‌های صنعتی انجام می‌شود، در اجرای طرح طا‌ها به‌صورت سرزده به مراکز عرضه و توزیع، فروشگاه‌ها، انبار‌ها و بازار‌های مختلف استان مراجعه کرده و فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری را از نظر رعایت الزامات فنی و صحت نشان استاندارد مورد بررسی قرار می‌دهند.

رضا قیصی‌پور افزود: در یک سال گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۳۸۰ مورد بازرسی فنی از اصناف و واحد‌های توزیعی انجام شد که در جریان آن ۶۸ فرآورده غیراستاندارد از ۴۱ واحد صنفی توقیف و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد. همچنین برای ۱۷۲ فرآورده از ۱۳۲ واحد صنفی اخطار و تذکر لازم برای جمع‌آوری و مرجوعی کالا صادر شده است.

او ادامه داد: تمرکز اصلی بازرسی‌های طرح طا‌ها بر کالا‌های پرتردد و پرمصرف خانوارها، نظیر فرآورده‌های غذایی، مواد بهداشتی، قطعات خودرو، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی است تا ضمن جلوگیری از عرضه محصولات غیراستاندارد، ایمنی و سلامت مصرف‌کنندگان تضمین شود.

مدیرکل استاندارد خوزستان از مردم استان خواست در صورت مشاهده هرگونه کالای فاقد نشان استاندارد یا دارای کیفیت مشکوک، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۷ اطلاع دهند تا رسیدگی شود.