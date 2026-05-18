۱۳۰۰ خدمت رایگان بهداشتی، درمانی، دارویی و توانبخشی به مردم مناطق روستایی شهرستان دنا ارائه شد.

ارائه خدمات رایگان بهداشتی، درمانی، دارویی و توانبخشی به مردم مناطق روستایی دنا

ارائه خدمات رایگان بهداشتی، درمانی، دارویی و توانبخشی به مردم مناطق روستایی دنا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر استان گفت: همزمان با هفته هلال احمر، مانور تیم‌های بهداشت و درمان در شرایط اضطراری جمعیت هلال احمر استان با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، هماهنگی بین‌بخشی و ارزیابی توان پاسخگویی در شرایط بحران، در روستای بنستان از توابع شهرستان دنا برگزار شد.

ایمان شکیب‌خواه افزود: در این مانور که در روستای بنستان و ۹ روستای اقماری شهرستان دنا برگزار شد، تیم‌های بهداشت و درمان هلال احمر حدود ۱۳۰۰ خدمت رایگان بهداشتی و درمانی به ساکنان این روستا‌ها ارائه کردند.

شکیب‌خواه اضافه کرد: در اجرای این برنامه، ۴۰ نفر از اعضای تیم‌های تخصصی بهداشت و درمان اضطراری مشارکت داشتند و خدمات متنوع درمانی، آموزشی و مشاوره‌ای را به مردم مناطق هدف ارائه کردند.

وی ادامه داد: پزشکان متخصص در بخش‌های زنان و زایمان، قلب و عروق، چشم‌پزشکی، اعصاب و روان، کلیه و مجاری ادراری، دندانپزشکی، خدمات پرستاری، روانشناسی، تغذیه، بهداشت محیط و سایر رشته‌های علوم پزشکی خدمات عمومی و تخصصی، مشاوره درمانی و دارویی را به صورت کاملاً رایگان به مردم ارائه کردند.

معاون بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر استان با تأکید بر رویکرد انسان‌دوستانه این جمعیت گفت: جمعیت هلال احمر همواره در کنار آمادگی برای پاسخ به بحران‌ها، توسعه خدمات سلامت‌محور در مناطق کم‌برخوردار را نیز در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است و اجرای این مانور نیز در همین راستا برنامه‌ریزی و عملیاتی شد.

شکیب‌خواه افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی علاوه بر افزایش آمادگی تیم‌های بهداشت و درمان اضطراری، نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های سلامت، دسترسی عادلانه‌تر به خدمات درمانی و تقویت امید اجتماعی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار دارد.