به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مسابقات ترای‌اتلون قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی بانوان در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان شنبه و یکشنبه ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت به میزبانی استان سمنان در شهر سرخه برگزار شد.

در بخش تیمی رده‌سنی نوجوانان آذربایجان شرقی با زمان ۲:۰۷:۴۶ به عنوان قهرمانی دست یافت. تیم‌های اصفهان با زمان ۲:۱۰:۴۸ و سمنان با زمان ۲:۱۷:۵۵ در رده‌های دوم و سوم ایستادند.

در رده‌سنی نونهالان نیز رها هادی از آذربایجان شرقی با زمان ۳۹:۱۴ بر سکوی نخست این دوره از مسابقات ایستاد.

در این دوره از رقابت‌ها بیش از ۱۰۰ ورزشکار از ۱۵ استان کشور در ۲ رده‌سنی نونهالان و نوجوانان در مسافت سوپر اسپرینت (۳۷۵ متر شنا، ۹ کیلومتر دوچرخه و ۲/۵ کیلومتر) به رقابت پرداختند.