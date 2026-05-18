پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه فرهنگیان هدف از برگزاری جلسه با مدیران کل ستادی را تعمیق وحدت و همسوسازی ظرفیتهای دانشگاه فرهنگیان در راستای پیشبرد اهداف کلان و تحقق شعار سال این دانشگاه عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، رجبعلی برزویی در جلسهی با حضور اعضای هیات رئیسه و مدیران کل ستادی دانشگاه فرهنگیان که در سالن چمران سازمان مرکزی برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام جواد (ع) و سالگرد شهادت شهید رئیسی و شهدای خدمت، گفت: مدیران ستادی با سیاستسازی و فراهمسازی مقدمات تصمیمات و همچنین با ارتباط مستقیم با استانها، در خط مقدم اجرای امور قرار دارند. هیات رئیسه و معاونین نیز وظیفه سیاست گذاری، راهبری و نظارت را بر عهده دارند.
رئیس دانشگاه فرهنگیان توسعه کیفیتمحور دانشگاه فرهنگیان در فضایی همدلانه را ضروری دانست و افزود: بسیاری از مسائل و مشکلات با وحدت و همصدایی، سریعتر قابل حل خواهند بود. در سالهای اخیر دانشگاه فرهنگیان توفیقات خوبی کسب کرده و در جایگاه متعالی قرار دارد. باید با حفظ مسیر فعلی و تمرکز بر اهداف کلان، بدون درگیر شدن در مسائل حاشیهای، در جهت تحقق اهداف گام برداشت.
وی دانشگاه فرهنگیان را مقدسترین مکان برای خدمت دانست و تاکید کرد: تلاش برای اعتلای این دانشگاه، دعای خیر میلیونها نفر را به همراه دارد، در حالی که اقدامات نامناسب و اشتباه ممکن است نتیجه عکس داشته به بار آورد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان ضمن اشاره به توفیقات کسب شده در عرصههای فرهنگی، آموزشی، دانشجویی و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان، ادامه داد: ارائه گزارش عملکرد فعالیتهای انجام شده در تمامی این حوزهها ضروری است تا این دستاوردها مورد توجه قرار گرفته و بازتاب مناسبی داشته باشند.
وی در پاسخ به پیشنهادها، چالشها و مسائل مطرح شده توسط مدیران کل، اظهار داشت: در حالی که کارهای روزمره جزو عرف اداری محسوب میشود، ظرفیت عظیم دانشگاه فرهنگیان ایجاب میکند که به اقدامات اساسی، تحولی و بنیادین پرداخته شود. با وجود تمام اقدامات بزرگ صورت گرفته، ظرفیت قابل توجهی برای کارهای تحولی و پیشرو در تمام حوزهها همچنان وجود دارد.
برزویی با اشاره به افزایش بودجه امسال دانشگاه فرهنگیان گفت: این رشد بودجه میتواند بخشی از نیازهای ضروری دانشگاه را پوشش دهد، اما برای رسیدن به شرایط مطلوب، همچنان توسعه جدی در همهی حوزهها ضروری است. برای مثال در حال حاضر دانشگاه فرهنگیان حداقل به یک میلیون متر مربع فضای نوساز استاندارد نیاز دارد.
وی با تاکید بر جایگاه دانشگاه فرهنگیان به عنوان مرجع تعلیم و تربیت کشور، تشریح کرد: هیچ نهادی غیر از دانشگاه فرهنگیان توانایی احراز مرجعیت در حوزه تعلیم و تربیت و تربیت معلم در کشور را ندارد. نیازمندیم با وحدت و همسوسازی نیروهای دانشگاه در جهت تقویت اعتبار و الگوسازی مرجعیت تعلیم و تربیت اسلامی حرکت کنیم. تحقق این امر مهم در گرو همکاری و همراهی تمام حوزههای دانشگاه با یکدیگر است.
رئیس دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: معرفی دانشگاه فرهنگیان به عنوان مرجع تعلیم و تربیت اسلامی در سطح بینالمللی نیز امری ضروری است. با اقدامات منسجم تیمی و تقویت فعالیتهای علمی و پژوهشی، باید دانشگاه فرهنگیان را به عنوان مرجع تربیت معلم در عرصه جهانی معرفی کنیم.
وی با اشاره به جذب اعضای هیات علمی توانمند و کارکنان مجرب در سالهای اخیر، خاطرنشان کرد: این سرمایههای انسانی، نقاط قوت قابل توجهی برای دانشگاه فرهنگیان محسوب میشوند و بستری برای تحقق فرصتهای متعدد جهت دستیابی دانشگاه به جایگاه بالاتری را فراهم میآورند. با اتکا به این سرمایه انسانی ارزشمند، حضور فعال در عرصههای بینالمللی و تلاش همهجانبه برای رسیدن به قلههای پیشرفت، امری ضروری است.
برزویی با تاکید بر لزوم اهتمام جدی تمامی ارکان دانشگاه فرهنگیان برای اعتلای این نهاد، اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است و نقشی بسیار تأثیرگذار در تربیت نیروی انسانی آینده کشور ایفا میکند. این دانشگاه دارای ظرفیتهای منحصربهفردی است که در سایر مراکز آموزش عالی کمتر یافت میشود. از این رو، همگان باید نسبت به رشد، اعتباربخشی و حل مسائل این دانشگاه در تمامی ابعاد، دغدغهمند بوده و تلاش خود را برای رسانهای کردن و برجستهسازی هرچه بیشتر فعالیتها و اقدامات انجام شده، مضاعف نمایند.
وی حمایت و پشتیبانی نهادهای مختلف از دانشگاه فرهنگیان را فرصتی ارزشمند برشمرد و تاکید کرد: تربیت معلم با کیفیت و تراز انقلاب اسلامی مهمترین وظیفه دانشگاه فرهنگیان است. با توجه به باور عمیق و راسخی که به این دانشگاه وجود دارد، انتظارات از آن نیز به طور طبیعی بالا شکل گرفته است. لذا، ضرورت دارد با همدلی، همکاری سازنده و تقویت نقاط قوت، برای تحقق اهداف دانشگاه در کوتاهترین زمان ممکن تلاش شود.
رئیس دانشگاه فرهنگیان در پایان تدوین آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان اقدامات برجسته برشمرد و افزود: اگرچه توفیقات چشمگیری حاصل شده، اما مسئولیتها و کارهای بزرگی نیز در پیش رو داریم. برای تحقق این اهداف، کافی است با تمرکز بر اهداف با همدلی و وحدت تلاش کنیم.