مردم مومن و ولایتمدار شهرستان شهریار، برای هفتاد و هشتمین شب متوالی با برپایی مراسم سوگواری و تجمعات مذهبی، یاد و خاطره شهید راه حق، رهبر فقید انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

با گذشت بیش از دو ماه از حادثه جانسوز شهادت رهبر معظم انقلاب، شعله ارادت مردم ولایتمدار شهرستان شهریار همچنان فروزان است و مراسم‌های گرامیداشت به صورت خودجوش در مساجد و میادین اصلی شهر برگزار می‌شود.

در هفتاد و هشتمین شب از این اجتماعات مردمی، قشر‌های مختلف از پیر و جوان با حضور در مراسم مرثیه‌سرایی و قرائت دعا، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب، بر پیوند ناگسستنی خود با جایگاه رفیع ولایت فقیه تاکید کردند.