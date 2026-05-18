رئیس اداره ایمنی راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان گفت: در راستای ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان ، ۲۰۰ کیلومتر عملیات خط‌ کشی طی هفته گذشته اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، هدایت فلاح پور اظهار کرد: این عملیات به منظور افزایش ایمنی راه‌ها، هدایت وسایل نقلیه و آگاهی دادن به کاربران راه به‌ویژه در شب با دید محدود، تفکیک باندهای رفت و برگشت و کاهش میزان تصادفات و سوانح رانندگی انجام شده است.

وی اضافه کرد:عملیات خط‌ کشی در محور الشتر فیروزآباد و بالعکس بطول ۶۰ کیلومتر ، ۴۰ کیلومتر در محور خرم آباد کوهدشت و ۱۰۰کیلومتر در محور خرم آباد - دورود و ازنا _الیگودرز اجرا شده است.