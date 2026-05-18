رئیس اداره صمت بشاگرد گفت: در یک هفته گذشته، ۱۵ واحد صنفی بازرسی و طی آن ۱۰ پرونده تخلف ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، علی زارعی افزود: بیشتر تخلفات ثبت شده گرانفروشی، درج نشدن قیمت اقلام و ارائه نشدن صورتحساب است.
وی گفت: ارزش ریالی پروندههای تشکیل شده ۸۰۰ میلیون ریال است.
رئیس اداره صمت بشاگرد افزود: واحدهای متخلف مواد غذایی، میوه فروشان، لوازم خانگی و لوازم یدکی و نانوایان بودند.
علی رضا شهریاری رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بشاگرد گفت: هر ماه یک بار گشت مشترک نظارت بر بازار در بشاگرد با حضور تمامی اعضای گشت برگزار میشود.
مردم میتوانند از طریق سامانه ۱۲۴ اداره صمت و۱۳۵ تعزیرات گزارش گرانفروشی بدهند.