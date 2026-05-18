اهدای عضو بانوی ۵۴ ساله آبادانی جان دو بیمار نیازمند را نجات داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: بانوی ۵۴ سالهای که در پی سانحه تصادفی دچار مرگ مغزی شده بود، در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان حضرت ولیعصر عج خرمشهر بستری و پس از انجام مراحل تخصصی و تأیید نهایی، به مرکز فراهمآوری اعضای پیوندی بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد.
مسعود هدایت افزود: با رضایت خانواده ایثارگر این مرحومه، کلیههای وی به دو بیمار نیازمند شامل یک خانم ۵۹ ساله و یک آقای ۵۹ ساله پیوند شد.
او با قدردانی از خانواده اهداکننده و تلاش تیمهای درمانی گفت: پیوند اعضا جلوهای از ایثار، انساندوستی و فرهنگ والای بخشش است و این اقدام ارزشمند بار دیگر نقش مهم خانوادههای فداکار و کادر درمان را در نجات جان بیماران نیازمند به عضو نشان داد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: توسعه فرهنگ اهدای عضو نیازمند آگاهیبخشی عمومی و مشارکت اجتماعی است و هر مورد اهدای عضو میتواند امید را به زندگی چند بیمار بازگرداند.