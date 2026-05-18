سازمان هواشناسی برای برخی مناطق شمال غرب، شمال، شمال شرق و دامنه‌های البرز در ساعاتی از روز رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس پیش بینی سازمان هواشناسی امروز دوشنبه در برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان، مازندران، ارتفاعات سمنان و گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، شمال کردستان، همدان و مرکزی در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

طی سه روز آینده در بعضی از ساعات وزش باد نسبتا شدید، گاهی همراه با گرد و حاک و کاهش کییفیت هوا پیش بینی شده است.

همچنین وزش باد در غرب، دامنه‌های البرز مرکزی و مرکز کشور شدت بیشتری خواهد داشت و احتمال نفوذ گرد و غبار برخاسته از عراق به نواحی غربی کشور دور از انتظار نیست.