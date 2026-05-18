در موج هفتادو هشتم که مصادف شده بود با سالروز ازدواج حضرت علی و فاطمه زهرا (س) مردم خوروبیابانک همدلی خود را عاشقانه به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در کنار این میدان داری مردم زوج جوانی پیوند آسمانی خود را جشن گرفتند به امید به پیروزی بر تمام نقشه و دسیسه های دشمن در سرزمینمان ایران.

مردم در شرقی ترین نقطه استان هر شب در میدان حاضر می شوند و اتحاد همبستگی و خمدلی خود را به نمایش می گذارند.

خوروبیابانک که به سرزمین نخل و آفتاب شهرت دارد در ۴۵۰ کیلومتری شرق اصفهان واقع شده است.