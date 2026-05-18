شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از عموم مردم شریف و انقلابی و تمامی اقشار مختلف مردم، به‌ویژه هم‌استانی‌های چهارمحال و بختیاری مقیم تهران برای شرکت در مراسم بزرگداشت شهدای عشایر جنگ رمضان و آیین تجدید عهد با مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

ملت مؤمن و انقلابی ایران اسلامی، به‌ویژه مردم غیور و ولایت‌مدار استان چهارمحال و بختیاری، بار دیگر در آیینی سرشار از عطر ایثار، حماسه و وفاداری، گرد هم می‌آیند تا یاد و خاطره شهدای پرافتخار عشایر در عملیات غرورآفرین رمضان جنگ تحمیلی سوم را گرامی داشته و با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و مقام عظمای ولایت تجدید میثاق کنند.

شهدای عشایر، نماد غیرت، ایمان، مقاومت و وفاداری به اسلام و ایران هستند؛ مردانی که در سخت‌ترین میدان‌های دفاع مقدس، با تکیه بر ایمان الهی و عشق به ولایت، حماسه‌هایی جاودانه آفریدند و نام خود را در دفتر زرین افتخارات این ملت ثبت کردند. امروز نیز پاسداشت یاد آنان، تجدید عهدی است با فرهنگ ایثار، جهاد و تبعیت از ولایت فقیه که ضامن عزت و اقتدار ایران اسلامی است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم شریف و انقلابی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، عشایر غیور، جوانان مؤمن و تمامی اقشار مختلف مردم، به‌ویژه هم‌استانی‌های چهارمحال و بختیاری مقیم تهران دعوت می‌نماید در مراسم بزرگداشت شهدای عشایر جنگ رمضان و آیین تجدید عهد با مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) که در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ در مسجد امام صادق علیه‌السلام میدان فلسطین تهران برگزار می‌شود و پس از پایان مراسم، حرکت به سمت خیابان کشور دوست مقتل امام شهید خواهد بود، حضور پرشور و گسترده داشته باشند.

بی‌تردید حضور باشکوه مردم مؤمن و ولایت‌مدار در این مراسم، جلوه‌ای دیگر از وفاداری ملت ایران به راه شهدا، ارزش‌های انقلاب اسلامی و منویات رهبر معظم انقلاب خواهد بود.