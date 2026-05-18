

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با مشخص شدن نتایج رقابت‌های آسیایی، سهمیه باشگاه‌های ایرانی برای حضور در رقابت های قاره‌ای در ۲ فصل آینده نهایی شد. شکست تیم النصر عربستان در دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا ۲ باعث شد جایگاه ایران در رده‌بندی منطقه غرب تثبیت شود و فوتبال ایران از این اتفاق منتفع شود.

بر اساس آخرین جدول رده بندی کنفدراسیون فوتبال آسیا در منطقه غرب، عربستان سعودی در جایگاه نخست قرار گرفت و امارات در رتبه دوم ایستاد. ایران نیز موفق شد بالاتر از قطر جایگاه سوم غرب آسیا را حفظ کند؛ رتبه‌ای که در تعیین سهمیه‌های آسیایی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

براین‌اساس فوتبال ایران در فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۸ سه سهمیه مستقیم در لیگ نخبگان و یک سهمیه مستقیم در لیگ قهرمانان آسیا ۲ خواهد داشت.

فوتبال ایران در فصل پیش‌رو (۲۰۲۷-۲۰۲۶)، دو نماینده در لیگ نخبگان و یک نماینده هم در لیگ قهرمانان آسیا ۲ خواهد داشت.