پخش زنده
امروز: -
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تأکید کرد که اجازه نخواهد داد خاک عراق پایگاه تجاوز به دیگر کشورها باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این مقام نظامی عراقی اعلام کرد این کشور فاصلهگرفتن از محورهای درگیری را به عنوان گامی برای حفاظت از ثبات ملی خود اتخاذ کرده است.
وی تصریح کرد عراق اجازه نخواهد داد خاک این کشور سکوی تجاوز به دیگر کشورها قرار گیرد و در عین حال اجازه نخواهد داد دیگر کشورها به عراق تجاوز کرده یا در امور داخلی آن دخالت کنند.
این اظهارات دقایقی پس از آن بیان میشود که وزارت دفاع عربستان مدعی مقابله با سه پهپاد شد که به ادعای دولت ریاض بامداد امروز یکشنبه از خاک عراق وارد خاک سعودی شده بودند.
این وزارتخانه همچنین تأکید کرد اقدامات عملیاتی لازم را برای پاسخ به هرگونه تلاش برای تجاوز به حاکمیت و امنیت ملی عربستان اتخاذ خواهد کرد.
ساعتی پیش نیز امارات مدعی مقابله با سه پهپاد شد.
وزارت دفاع امارات متحده عربی عصر یکشنبه در بیانیهای ادعا کرد پدافند هوایی این کشور با سه پهپاد که از سمت مرزهای غربی وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، مقابله کرد.