سرلشکر یوسف حسن المدانی، ترور فرمانده کل گردان‌های القسام را محجوم و تاکید کرد: نیرو‌های مسلح یمن تا تحقق پیروزی نهایی و آزادی کامل فلسطین و مسجدالاقصی در کنار محور مقاومت خواهند ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه المسیره، رئیس کل ستاد مسلح یمن در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت شهید عزالدین الحداد، فرمانده کل گردان‌های القسام، این فقدان را ضایعه‌ای بزرگ برای کل امت اسلامی دانست.

در این پیام با ابراز اندوه و تأکید بر ارزش والای جهاد و کرامت شهادت، تصریح شده که از دست رفتن چنین شخصیت‌های برجسته‌ای، خسارتی برای کل امت است، چرا که آنان سرمایه حقیقی و پشتوانه عزت و پیشرفت ملت‌ها در مسیر مقاومت هستند.

سرلشکر یوسف حسن المدانی با قدردانی از شجاعت مجاهدان و ایستادگی حماس و دیگر گروه‌های مقاومت فلسطین، تأکید کرد که آنان در خط مقدم دفاع از امت اسلامی در برابر سلطه و تجاوز قرار دارند و از حقوق ملت‌ها و مقدسات، به‌ویژه مسجدالاقصی محافظت می‌کنند.

رئیس ستاد نیرو‌های مسلح یمن در ادامه افزود تجربه نشان داده است که تنها جهاد، ایستادگی و فداکاری می‌تواند جلو تجاوزگران را بگیرد و جامعه جهانی و رژیم‌های خائن قادر به جلوگیری از جنایات دشمن نیستند.

در این پیام همچنین تأکید شده است که رژیم صهیونیستی بار دیگر عدم پایبندی خود به هرگونه عهد و پیمانی را اثبات کرد و نشان داد که از هر فرصتی برای هدف قرار دادن رهبران امت بهره می‌برد.

فرمانده ستاد کل نیرو‌های مسلح یمن در پایان ضمن اعلام همبستگی کامل با مجاهدان فلسطینی، با توکل به خدا و ایمان به وعده الهی، از خداوند برای شهید الحداد علو درجات و برای خانواده و جامعه شهدا صبر و آرامش مسألت کرد.

عزالدین الحداد (ابو صهیب) فرمانده گردان عزالدین القسام اخیرا به همراه همسر و دخترش و تعدادی از مردمان فلسطین در پی یک عملیات ترور بزدلانه دشمن صهیونیستی در مرکز شهر غزه به شهادت رسیدند.